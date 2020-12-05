بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي كأس مصر ضمن أبرز مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات في الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية.

وتقام في الثامنة مساءً، مواجهة هامة بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت:

نهائي كأس مصر

الأهلي وطلائع الجيش - الساعة الثامنة مساءً - اون تايم سبورتس 1

بيرنلي وإيفرتون - الساعة الثانية والنصف عصراً - beIN Sports 1

مانشستر سيتي وفولهام - الساعة الخامسة مساءً - beIN Sports 2

وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد - الساعة السابعة والنصف - beIN Sports 1

تشيلسي وليدز يونايتد - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 2

ليفانتي وخيتافي - الساعة الثالثة عصراً - beIN Sports 3

إشبيلية وريال مدريد - الساعة الخامسة والربع مساءً - beIN Sports 1

أتلتيكو مدريد وبلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 3

قادش وبرشلونة - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 1

سبيزيا ولاتسيو - الساعة الرابعة مساءً - beIN Sports 4

يوفنتوس وتورينو - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 4

انتر ميلان وبولونيا - الساعة العاشرة إلا ربع - beIN Sports 4

الدوري الألماني

فرايبورج ومونشنجلادباخ - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

إينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

بايرن ميونح ولايبزيج - الساعة السابعة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

رين ولانس - الساعة السادسة مساءً - beIN Sports 6

مونبيلييه وباريس سان جيرمان - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 6