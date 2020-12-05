مصدر يكشف لمصراوي: الشيخ يقترب من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن الساعات الأخيرة شهدت وجود مفاوضات من جانب مسؤولي القلعة البيضاء وأحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق.

وكان الأهلي قد أعلن رفع إسم أحمد الشيخ من القائمة الأولى للموسم الجديد، وبالتالي أحقية اللاعب في التوقيع لأي نادي كصفقة إنتقال حر.

وصرح المصدر لمصراوي قائلا "الزمالك اقترب من حسم التعاقد مع أحمد الشيخ".

وتابع "اللجنة الفنية عقدت أكثر من جلسة في الفترة الأخيرة مع الشيخ، وتم الاتفاق على بعض التفاصيل".

وأضاف "الساعات المقبلة سوف يكون هناك مناقشات بين لجنة الكرة والإدارة المؤقتة التي تدير النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني سيتم حسم الأمر بشكل نهائي".

واختتم "سيتم حسم الأمر بشكل رسمي في الساعات المقبلة".