"مفاضلة بين كهربا وطاهر".. تشكيل الأهلي المتوقع لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نهائي كأس مصر. ويستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني يفاضل بين الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا"، وطاهر محمد طاهر، للدفع بأحدهما أساسيا خلال المباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول. الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر أو كهربا. الهجوم: مروان محسن.

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