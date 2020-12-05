شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحتفل بلاعبي المقاولون بعد «التساعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل مجلس ادارة نادي المقاولون العرب بفوز فريق المقاولون العرب ب التاريخي على ارتا سولار بتسعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على التواجد مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس لتهنئتهم على الفوز بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة وكريم رأفت منير عضو المجلس وجلال فراج مدير النادي

ووعد رئيس النادي بمنح اللاعبين مكافآت إجادة.