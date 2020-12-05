شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك: قضيت 6 أشهر «أكل ونوم»‏ بس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، أنه لم يتدرب مع ‏فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة إعارته.‏

وأضاف كاسونجو في تصريحات تليفزيونية :«قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم ‏أتدريب».‏

وأوضح:«كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم بس».‏

وواصل:«هذه الفترة كانت سيئة جداً في مشواري الكروي وتعرضت ‏لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنياً وفنياً بسبب تلك الفترة».‏