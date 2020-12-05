شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك: قضيت 6 أشهر «أكل ونوم» بس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، أنه لم يتدرب مع فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة إعارته.
وأضاف كاسونجو في تصريحات تليفزيونية :«قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم أتدريب».
وأوضح:«كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم بس».
وواصل:«هذه الفترة كانت سيئة جداً في مشواري الكروي وتعرضت لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنياً وفنياً بسبب تلك الفترة».
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