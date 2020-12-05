شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مستقر اليوم خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مستقر اليوم حيث موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر ، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نعيش استقرار في الأحوال الجوية هذه الأيام يستمر معنا هذا الأسبوع.

أضافت شاكر في تصريحات لـ «المصري اليوم» : هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد بفرص سقوط 30 % ، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أنشطة المواطنين اليومية .

ونفت حدوث أي اضطرابات جوية أو عدم استقرار خاصة في الإسكندرية بسبب ما يُطلق عليه نوة القاسم ( وهو أحد الصيادين القدامى الكبار في محافظة الإسكندرية ) والتي تكون في الفترة من 2 – 6 ديسمبر لافتة إلى أن توقعات الأرصاد الجوية تشير لاستقرار حالة الطقس في هذه الفترة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية وارتفاع الموج على المتوسط من متر إلى متر ونصف، وعلى الأحمر 1،75 – 1 متر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «23 – 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 10»، أسوان «25– 12» .