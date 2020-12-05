شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: تعرضت للاضطهاد لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشيره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:«لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ‏ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي».‏

وواصل:«تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيىء للغاية».‏

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