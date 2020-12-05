شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: تم الانتهاء من فيديو المؤامرة وسأقوم بنشره (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه تم الانتهاء من الفيديو الذي اطلق عليه فيديو المؤامرة علي الزمالك ووعده ببثه وإذاعته عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي فور الانتهاء من مراحل المونتاج والرفع علي الانترنت

وكتب منصور علي صفحته الشخصية علي توتير :‏انتهي الأن ا مرتضي تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحتي الرسمية.