شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدريبات الزمالك اليوم وانتظام حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تدريباته اليوم، السبت، من أجل الاستعداد لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب توديع كأس مصر بالهزيمة من طلائع الجيش، في دور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سيحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل الحديث حول متطلبات المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق للتحضير لمنافسات النسخة الجديدة من الدوري وتقديم بداية قوية تعيد للجماهير ثقتها في الفريق بعد الخسارة الأفريقية والمحلية بالخروج من الكأس.

فيما سيخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني لمسحة كورونا على هامش استئناف التدريبات من أجل الاطمئنان على حالة الجميع داخل الفريق قبل استكمال الاستعدادات لمنافسات الفترة المقبلة وسيظهر في مران اليوم المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق المقرر لها عصر اليوم السبت، علي ملعب النادى، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين، ويأتى انتظام أحداد في التدريبات ، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي، من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطى هذة الفترة، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.