دييجو سيميوني: أتلتيكو مدريد في موقف أفضل للمنافسة على الدوري الاسباني

يقول دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن فريقه بات في موقف أفضل كثيرًا حاليًا من الموسم الماضي للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومع البداية المتعثرة للغريمين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم تفوق أتليتيكو ليبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتجرع أي خسارة حتى الآن.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متأخرًا بنقطة واحدة عن سيلتا فيجو المتصدر والذي لعب 11 مباراة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلد الوليد غدًا السبت “الأولاد في حالة رائعة وأصبحنا في موقف أفضل كثيرًا من الموسم الماضي للمنافسة على اللقب.

“ينفذون ما أطلبه ويتطور الفريق إلى الأفضل من مباراة إلى أخرى”.

وسيرحب أتليتيكو بعودة لويس سواريز إلى الفريق الأول بعد أن جاء اختبار اللاعب القادم من أوروجواي سلبيا لفيروس كورونا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري قبل إصابته بكوفيد-19 خلال اللعب مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال سيميوني “الكل يعرف قدرات لويس. يجب أن نواصل البناء على الأداء الذي قدمناه في المباريات الأخيرة وأن نستمر في صناعة الفرص”.

وسيفتقد سيميوني جهود دييجو كوستا شريك سواريز في الهجوم بسبب إصابته بتجلط في أوردة الساق بينما يغيب المدافعخوسيه ماريا خيمينيز بعد إصابته في الفخذ في التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وسيتم تقييم مستوى جاهزية الجناح يانيك كاراسكو في اللحظة الأخيرة بعد غيابه عن التدريبات اليوم الجمعة بسبب مشكلة في الركبة.