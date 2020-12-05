مانشستر سيتي قد لا يُشرك أجويرو أمام فولهام

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قد يغيب عن مواجهة فولهام غدًا السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حيث لا يزال يسابق الزمن لأستعادة لياقته.

وشارك أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم في أكتوبر الأول بعد خضوعه لجراحة في الركبة لكنه غاب عن الأنتصار 5-صفر في الدوري على بيرنلي مطلع الأسبوع الجاري والتعادل بدون أهداف مع بورتو في دوري الأبطال يوم الثلاثاء لعدم شعوره بالراحة.

كما عانى أجويرو من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية هذا الموسم لكن جوارديولا عبر عن أمله في أن يتغلب المهاجم على هذه المشاكل قريبًا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي “أجويرو يتحسن. الأنباء الجيدة انه عاد للملعب معنا. سنرى إذا كان بوسعه المشاركة قريبًا”.

وتوقع جوارديولا مباراة محفوفة بالمخاطر على ملعبه أمام فولهام صاحب المركز 17 فيما ستكون المباراة رقم 700 له كمدرب. وسبق لجوارديولا تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ أيضًا.

وقال جوارديولا “سأخوض 700 مباراة أخرى قبل الإعتزال. لم أكن أتوقع هذا الأمر أبدًا. من الرائع خوض 700 مباراة وتجرع هزائم قليلة.

“إنه رقم مميز وأشكر كل الذين عملت معهم وأتمنى تحقيق المزيد في المستقبل.

“فولهام فريق جيد، استمتع بمشاهدته بسبب الطريقة التي يلعب بها. حققوا نتيجة رائعة أمام ليستر. نعرف جيدًا المنافس الذي سنواجهه غدًا”.

وسيخوض فيل فودن لاعب سيتي أيضًا مباراته 50 في دوري الأضواء وتوقع جوارديولا أن يحقق اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا المزيد من الأنجازات مستقبلًا.

وقال “حقق أول انجاز بخوض 50 مباراة. سيحقق المزيد في المستقبل. أتمنى أن يكون لديه الرغبة والحماس لمواصلة التطور لكن من خلال معرفتي به أتوقع أن يحدث ذلك”.