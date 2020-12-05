شاهد حلقة الدوري مع وليد ليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 “حديث خاص عن طبيب الاهلي المصري”

شاهد فيديو حلقة الجمعة 4 ديسمبر 2020 من برنامج الدوري مع وليد، والتي قدمها الإعلامي وليد الفراج عبر قناة SBC، واستضاف خلالها عدد من المحللين والشخصيات البارزة في كرة القدم السعودية لمناقشة الجولة القادمة من الدوري المحلي.

ونفى خلال هذه الحلقة، المشرف على الكرة في نادي أهلي جدة، طارق كيال، ما تردد من أنباء عن قرب رحيل المدير الفني للفريق “فلادان”.

وقال طارق كيال في حديثه مع مراسل برنامج وليد الفراج “أنا أخاف أرحل عن النادي قبل المدرب. غير صحيح ما يُشاع حول رحيل فلادان عن صفوف الأهلي خلال الشهر الحالي، لا أستطيع كذلك التحدث عن اللاعبين قبل الميركاتو الشتوي، نحن لا نسوق أي لاعب كي لا نخسر تركيزهم، الآن كي تتحدث عن رحيل لاعبيك يعني انك تخرب فريقك”.

وتابع “تعاقدنا مع طبيب نادي الأهلي المصري خالد محمود سبب موجة غضب في القاهرة، هو أب روحي بالنسبة للاعبين كثر في منتخب مصر، هو طبيب كبير والأهلي المصري كبير، وهو لم يذهب بعيدًا، ترك الأهلي مصر وجاء للأهلي في السعودية”.

وأكمل عن منافسات الدوري “لا يوجد لقاءات سهلة في الدوري السعودي، وكل الفرق أصبحت صعبة، ولا يمكن توقع النتائج، ضمك فريق جيد، رغم مركزه الحالي، إلا أنه يقدم مباريات قوية، والحظ لا يحالفه فقط”.

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