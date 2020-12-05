اليابان تعود لتنظيم كأس العالم للأندية في ديسمبر 2021..وتأجيل النسخة الموسعة!

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة مباريات كأس العالم للأندية 2021 على الأراضي اليابانية في شهر ديسمبر من نفس السنة، بعد أقل من 10 أشهر فقط على إقامة نسخة مونديال الأندية 2020 في عاصمة قطر “الدوحة”.

وقال رئيس الفيفا، السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الجمعة، إن اليابان ستستضيف كأس العالم للأندية في نهاية عام 2021 لكن بالصيغة الحالية، وليس بالصيغة الموسعة التي تأجل اعتمادها بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 (كورونا المستجد).

وسيعني هذا الأمر أن عام 2021 سيشهد إقامة نسختين من مونديال الأندية، إذ ستقام نسخة 2020 في قطر بين 1 و11 فبراير 2021 عوضًا عن ديسمبر 2020 بسبب ضغط المباريات في الدوريات الخمس الكبرى، ونسخة 2021 في ديسمبر.

وستبقى كل من النسختين المقبلتين على الصيغة القديمة بمشاركة 7 أندية تمثل أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف وبطل البلد المضيف، عوضًا عن اعتماد الصيغة الموسعة التي تقضي بمشاركة 24 فريقًا، بينها ثمانية أندية من أوروبا.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة الموسعة في العام المقبل في ضيافة الصين، لكن التغيير تأجل تزامنًا مع إرجاء كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية من صيف 2020 حتى صيف 2021 بسبب تفشي “كوفيد-19”.

وقال إنفانتينو عقب اجتماع لمجلس “الفيفا” الجمعة “نظرًا لوضع فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، الذي أدى إلى تأجيل كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة…قررنا تنظيم البطولة بالصيغة الحالية مرة أخرى في ديسمبر 2021 ومنحنا حق الاستضافة لليابان”.

والجدير بالذكر أن اليابان نجحت في استضافة كأس العالم للأندية 8 مرات آخرها عام 2016، وحصلت دول الامارات والمغرب وقطر على تنظيم باقي النسخ.

وستشهد نسخة 2020 عودة النادي الاهلي المصري للمشاركة في البطولة بعد غياب دام 7 سنوات، وذلك بفضل تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك، كما سيمثل بايرن ميونيخ الألماني القارة الأوروبية في النسخة المقبلة المقررة في فبراير في قطر، حيث يتطلع بطل دوري أبطال أوروبا لخلافة ليفربول الانجليزي الفائز بالكأس العام الماضي في الدوحة أيضًا.