السومة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر 2020

أعلن مساء اليوم الجمعة، تتويج نجم منتخب سوريا وهداف تصفيات كأس العالم 2022، عمر السومة، بجاذزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر 2020 بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي الاهلي على مدار المباريات التي لعبت خلال الشهر.

ونجح عمر السومة في تسجيل 4 أهداف مع الاهلي ليتقاسم صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي مع خمسة لاعبين آخرين بعد مرور ست جولات من انطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح السومة أهدافه مع الاهلي خلال شهر نوفمبر بثلاثة أهداف (هاتريك) أمام الوافد الجديد لمسابقة الدوري السعودي “العين”، وانتهى اللقاء بفوز صعب للأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة يوم 7 نوفمبر.

وفي يوم 29 نوفمبر، ولحساب الجولة السادسة من المسابقة، سجل السومة هدفًا وحيدًا في شباك الفيصلي، وحسم الأهلي المقابلة لصالحه بهدفين لهدف.

ونشر الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يؤكد فيها تتويج السومة بالجائزة.

وقال الحساب “تهانينا للاعب الأهلي عمر السومة، الحصول على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر”.