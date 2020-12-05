المعز علي يُطارد عمر السومة في صدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022

اقتحم مهاجم منتخب قطر، المعز علي، الصراع على لقب هداف التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس امم اسيا 2023 وكأس العالم 2022، مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيله لثنائية في المباراة المُقدمة من الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من التصفيات بين قطر وبنجلادش.

وبات نجم هجوم منتخب قطر على بُعد هدف يتيم ويلحق بمتصدر لائحة هدافي التصفيات المزدوجة في قارة آسيا، عمر السومة، والذي سجل مع منتخب سوريا 7 أهداف من 5 مباريات حتى الآن.

وبينما يتفوق عمر السومة على الجميع خلال سنة 2020 كاملة، وتحديدًا منذ آخر مباراة دولية أقيمت في نوفمبر 2019، استطاع المعز علي التساوي أخيرًا في نفس رصيد الأهداف مع مهاجم منتخب الامارات، علي مبخوت، ومهاجم منتخب أوزبكستان، شومورودوف.

ولم يكن المعز علي المُستفيد الوحيد من ضعف دفاع منتخب بنجلادش في مباراة مساء اليوم، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول ترتيب الهدافين بهذه التصفيات، كذلك جناح نادي السد، أكرم عفيف، الذي استطاع تسجيل ثنائية في الدقيقتين 33 و93، ليرفع رصيده لـ4 أهداف في المركز الرابعة بجدول الترتيب بالتساوي مع العلوي لاعب منتخب سلطنة عمان، وأزمون لاعب منتخب إيران، وكيم شين ووك لاعب كوريا الجنوبية، ونجم منتخب العراق مهند علي ميمي.

والتالي جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 عن قارة آسيا: