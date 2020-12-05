شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: انا سبب رحيل عبدالشافي عن الأبيض لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه أول من رشح ‏محمد عبدالشافي للانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي.‏ وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:«رشحت عبدالشافي لأهلي جدة حينما كنت أولى فريق ‏الرديف بالنادي، وشارت الأقدار أن يصاب ثنائي الجبهة اليسرى في ‏الفريق بعدها ليتم استدعائه التعاقد معه».‏ الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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