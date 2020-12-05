شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: نفسي أعيش لحد ما أحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏تمنى مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا يوماً مع النادي الأبيض.‏ وقال سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:«نفسي أعيش لحد ما أوصل نهائي أفريقيا تاني ‏مع الزمالك وأحقق البطولة».‏

وأبدى سليمان حزنه على ضياع اللقب الأفريقي من الزمالك الجمعة ‏الماضي.‏ الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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