شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: من السهل جدا الفوز علي الأهلي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏تعمد التركيز على اللعب في العمق خلال مواجهة الأهلي بنهائي كأس ‏مصر موسم 2015-2016.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:«الأهلي كان لديه مساحة شاسعة بين ثنائي الارتكاز ‏وقلب الدفاع، وهذا ما ساتغلناه وسجلنا الأهداف الثلاثة بهذه الطريقة».‏