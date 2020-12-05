شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: من السهل جدا الفوز علي الأهلي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه تعمد التركيز على اللعب في العمق خلال مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:«الأهلي كان لديه مساحة شاسعة بين ثنائي الارتكاز وقلب الدفاع، وهذا ما ساتغلناه وسجلنا الأهداف الثلاثة بهذه الطريقة».
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