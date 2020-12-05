شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يبلغ الزمالك بموقفه الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، بأخلاقيات أحمد سيد ‏زيزو وتقديره قيمة النادي والقميص الأبيض مؤكدا ان اللاعب ابلغنا بموقفه الأخير بالبقاء .‏ وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:«زيزو ‏من أفضل لاعبي الزمالك ويُقدر الظروف الراهنة وعقده ساري مع ‏النادي ويريد البقاء داخل أروقة ميت عقبة».‏ الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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