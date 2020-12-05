شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب ساسي الرحيل رسميا؟.. الزمالك يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، ما تردد حول طلب ‏التونسي فرجاني ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء.‏ وأوضح في تصريحات عبر زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:«اللاعب ‏لم يطلب مطلقاً الرحيل، ونسعى لتجديد تعاقده والمحفاظة على كيان ‏الفريق».‏ وأتم:«هدفنا توفير كل سبل الراحة للاعبين وتوفير المناخ النفسي الجيد ‏لهم قبل المرحلة المقبلة وانطلاق المسابقات».‏ الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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