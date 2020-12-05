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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

يلتقي الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

تقام المباراة المرتقبة فى الثامنة من مساء السبت الموافق 5 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



وينتظر فريق طلائع الجيش إنجازا تاريخيا سواء بالحصول على بطولة كأس مصر أو الحصول على بطولة السوبر المحلى، حيث سيشارك فريق طلائع الجيش فى السوبر باعتباره وصيف الكأس حال الخسارة من الأهلى فى النهائى لأن الأهلى بطل الدورى، وتقام مباراة السوبر بين بطلى الدورى والكأس، أو بطل الدورى ووصيف الكأس حال حصول فريق واحد على لقبى الدورى والكأس.



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وحال فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائى، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة في القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضي الذى جمع الأهلى والزمالك و أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك باللقب.