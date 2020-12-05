شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم السبت 5 / 12 / 2020 بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن مواجهة الاهلى والطلائع.

*الاهلى يتفوق ذهاباً وإياباً على الطلائع بالدوري

انتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدوري بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

*مشوار الاهلى في كأس مصر

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

*مشوار طلائع الجيش في كـأس مصر

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

*التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكون من :"محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن".

*التشكيل المتوقع للطلائع أمام الاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من :"محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".