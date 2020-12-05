شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من وزارة الرياضة علي توقيعات أعضاء عمومية الزمالك للجمعية غير العادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت وزارة الشباب والرياضة إرجاء إجراء أي جمعيات عادية وغير عادية في الأندية لأجل غير مسمى بداية من اليوم السبت في أول تحرك من الوزارة بعد تحرك أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بجمع توقيعات وتقديم طلبات للجنة المؤقتة للدعوة جمعية عمومية غير عادية اعتراضا على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس الشرعي المنتخب واستبعاده دون إعلان المخالفات المالية ودون منح مجلس الزمالك السابق حقه القانوني بالرد على المخالفات خلال شهر وأصيب أعضاء الجمعية.

وأصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيانا رسميا أعلن خلاله ارجاء عقد أي جمعيات عمومية بداية من السبت تماشيا مع القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناء على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءاً من غدا السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 .

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد وذلك في ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة بأن سلامة وصحة المواطنين من أعضاء ومرتادي الهيئات الشبابية والرياضية تضعها الوزارة في مقدمة الأولويات، وتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية يأتي في إطار منع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتشدد وزارة الشباب والرياضة على جميع مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية بالالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين مرتادي تلك المنشآت، وسيتم متابعة تطبيق الاحتياطات الاحترازية على أرض الواقع، ومساءلة من يثبت مخالفته لتلك الإجراءات الاحترازية التي سبق وأقرتها الوزارة في الدليل الاسترشادي والمتضمن الاكواد الطبية وتم تعميمه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية في جميع محافظات الجمهورية