شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيك بيلباو يسقط أمام سيلتا فيجو بهدفين في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز سيلتا فيجو، على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل هدفي سيلتا فيجو هوجو مالو، وإياجو أسباس في الدقيقتين (61، 78).
ورغم الخسارة حافظ أتلتيك بيلباو على تواجده في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام إلتشي وخيتافي وإيبار وألافيس وسلتا فيجو أصحاب المراكز من العاشر وحتى الرابع عشر على الترتيب.
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