شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على بايرن ميونيخ وبرشلونة في قائمة الأندية الأكثر تتويجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى النادي الأهلي المصري، عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، منذ بداية القرن الـ21. وحصد الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال إفريقيا ليعتلي عرش الأكثر تتويجا في القرن الحالي، بعدما حقق 41 بطولة، متفوقا على بايرن ميونخ الألماني، ولينكولن بطل جبل طارق، اللذين حصدا 40 لقبا.

ورصد موقع «ترانسفير ماركت» قائمة أكثر 30 ناديا حصدا للألقاب في القرن 21 على مستوى العالم. وضمت القائمة 3 أندية عربية، هي الأهلي الأكثر تتويجا، بجانب الهلال السعودي الذي حصد 25 بطولة، والترجي التونسي الذي حقق 24 لقبا.

وشهدت القائمة تفوقا لفريق برشلونة في إسبانيا بحصد 34 بطولة مقابل 30 لريال مدريد، وعلى صعيد الفرق الإيطالية، حصد يوفنتوس 22 لقبا، فيما تصدر مانشستر يونايتد الفرق الإنجليزية برصيد 24 لقبا.

واعتلى الأهلي صدارة الترتيب برصيد 41 لقبا، ويليه بايرن ميونخ ولينكولن بطل جبل طارق برصيد 40 لقبا، ثم برشلونة الإسباني الذي حل رابعا برصيد 34 بطولة.

وحصدت 6 أندية 33 بطولة، وهي أوكلاند سيتي النيوزيلندي وشريف تيراسبول المولدوفي ودينامو زغرب الكرواتي وسيلتيك الاسكتلندي وشاختار الأوكراني وبورتو البرتغالي، ثم جاء ريال مدريد برصيد 30 لقبا.

وحقق باريس سان جيرمان الفرنسي 29 لقبا، ثم بيونيك أريفان الأرميني برصيد 26 بطولة، وحصدت 5 أندية 25 بطولة، وهي الهلال السعودي وديودلانج بطل لوكسمبورج وباتي بوريسوف بطل بيلا روسيا وأولمبياكوس اليوناني ودينامو كييف الأوكراني.

وحصدت 3 أندية 24 بطولة، هي الترجي التونسي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما حصد فريقا جالطة سراي التركي وفلورا تالين الأستوني 23 لقبا.

وفازت 3 أندية بـ22 لقبا، وهي يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وكاشيما الياباني، بينما حصدت 4 أندية 21 لقبا، وهي بوريرام يونايتد التايلاندي وكيه إف تيرانا الألباني ورينجرز الاسكتلندي وسيسكا موسكو الروسي.