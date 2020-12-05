شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: أتلتيكو مدريد ينافس ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن فريقه بات في موقف أفضل كثيرا عن الموسم الماضي، للمنافسة على لقب الدوري الإسباني. ومع البداية المتعثرة للغريمين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم، تفوق أتلتيكو، ليبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتجرع أي خسارة حتى الآن.

ويحتل الفريق، المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات متأخرًا بنقطة واحدة عن سيلتا فيجو المتصدر، والذي لعب 11 مباراة.