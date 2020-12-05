شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: أتلتيكو مدريد ينافس ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن فريقه بات في موقف أفضل كثيرا عن الموسم الماضي، للمنافسة على لقب الدوري الإسباني. ومع البداية المتعثرة للغريمين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم، تفوق أتلتيكو، ليبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتجرع أي خسارة حتى الآن.
ويحتل الفريق، المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات متأخرًا بنقطة واحدة عن سيلتا فيجو المتصدر، والذي لعب 11 مباراة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني: أتلتيكو مدريد ينافس ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.