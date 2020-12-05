شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة قادش، المقرر لها، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإسباني. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: تير شتيجن- دست- أراوخو- بوسكيتس- ألينيا- أنطوان جريزمان- بيانيتش- برايثوايت- ميسي- عثمان ديمبلي- بويج- نيتو- كوتينيو- لينجليت- بيدري- ترينكاو- جوردي ألبا- دي يونج- فيربو- إيناكي بينا- مينجويزا الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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