شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يدعم هجوم أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خدمات المهاجم لويس سواريز، استعدادا لمواجهة اليوم السبت أمام بلد الوليد بالليجا. وشهدت التدريبات، غياب اللاعب يانيك كاراسكو بسبب إصابة في الركبة، وهو ما يثير الشكوك حول لحاقه بتلك المواجهة.

وبعد غيابه لمدة أسبوعين خاض خلالها الفريق 4 مباريات، انضم سواريز لبقية المجموعة، وشارك في مرانه الأول كاملًا بعد التعافي من كورونا، بعد سلبية المسحة التي خضع لها الخميس وأصبح جاهزًا للمشاركة من جديد.