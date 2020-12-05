شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش «أفضل جندي» داخل كتيبة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الميرنجي، بجائزة أفضل لاعب داخل صفوف ريال مدريد لشهر نوفمبر المنصرم، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لحامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي. ونافس مودريتش على الجائزة، توني كروس، وناتشو فرنانديز، ولوكاس فاسكيز، ورافائيل فاران. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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