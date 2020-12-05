شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد وراموس خارج صفوف ريال مدريد خلال معركة إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، مدير ريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة 12 لليجا، والتي خرج منها إيدين هازارد وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بينما عاد ألفارو أودريوزولا.

وجاءت قائمة الريال كالتالي:-حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب، ودفاعا، إيدر ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا، ووسطا، مودريتش، كروس، كاسيميرو، إيسكو، أوديجارد، أريباس، وهجوما، بنزيما، أسينسيو، رودريجو، فاسكيز، فينيسيوس.