شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد وراموس خارج صفوف ريال مدريد خلال معركة إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، مدير ريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة 12 لليجا، والتي خرج منها إيدين هازارد وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بينما عاد ألفارو أودريوزولا.
وجاءت قائمة الريال كالتالي:-حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب، ودفاعا، إيدر ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا، ووسطا، مودريتش، كروس، كاسيميرو، إيسكو، أوديجارد، أريباس، وهجوما، بنزيما، أسينسيو، رودريجو، فاسكيز، فينيسيوس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد وراموس خارج صفوف ريال مدريد خلال معركة إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.