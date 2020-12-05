شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستغل أزمات ميسي مع برشلونة لخطفه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة "ذا صن"، البريطاني، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جدد مفاوضاته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فر يق برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.
وأشار التقرير، إلى أن النادي الإنجليزي يحاول استغلال الأزمات الحالية بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة برشلونة الحالية، لخطفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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