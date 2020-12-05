أوليفييه جيرو «قناص تشيلسي» المهاجم الأول في «التشامبيونزليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ووفقًا للموقع الرسمي لليويفا، فإن الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل 4 أهداف في فوز فريقه على إشبيلية (4-0). الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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