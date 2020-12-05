شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف يفوز بدعم الألمان رغم سداسية الإسبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب يدعمون المدرب يواخيم لوف، وإن عام 2020 لم يكن سيئا كما ظهر، رغم الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا الشهر الماضي.

وبعد أيام من إعلان الاتحاد الألماني بقاء لوف في منصبه، استعدادا لخوض غمار بطولة أمم أوروبا، في يونيو 2021، قال بيرهوف عن موقف اللاعبين: "الاتجاه السائد والعلامات تشير إلى أنهم يدعمون المدرب بكل وضوح".

وأبرز أن عام 2020 كان عجيبا، بسبب وباء كورونا وتعطل جدول المباريات، لكن ألمانيا تأهلت لنهائيات بطولة أمم أوروبا، وستكون ضمن التصنيف الأول عندما تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2022، كما أن المانشافت تفادى الهبوط في دوري الأمم.