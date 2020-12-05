شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار على رأس التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدروي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبرز النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع أتالانتا، في التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكان نيمار قد سجل ثنائية خلال مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في المباراة التي فاز بها الفريق الباريسي (3-1).
بينما أحرز روميرو أول أهدافه بدوري الأبطال والذي حصد به نقطة تعادل ثمينة للفريق الإيطالي أمام ميتييلاند الدنماركي، حافظت على حظوظ فريقه في التأهل للدور المقبل.
وبخلاف نيمار وروميرو، اكتمل التشكيل بتواجد كل من توربين (شاختار) وشولز (ميتييلاند) ورافائيل جيريرو (بروسيا دورتموند) وكييزا (يوفنتوس) وكافيتشي (اسطنبول باشاك شهير) وباييه (مارسيليا) ودي كيتيلير (بروج) وجيرو (تشيلسي).
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