سيلتا فيغو يعود بفوز ثمين من أرض أتلتيك بيلباو

عاد سيلتا فيغو بفوز ثمن من أرض أتلتيك بيلباو 2-صفر اليوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل كل من هوغو مالو (61) وإياغو أسباس (78) هدفي سيلتا فيغو. ويحتل بيلباو المركز التاسع مؤقتاً بـ13 نقطة فيما وبفارق الأهداف يأتي سيلتا فيغو في المركز 14 مؤقتاً.

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