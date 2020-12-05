شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تحاصر شالكه قبل موقعة ليفركوزن في «البوندسليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض شالكه مباراته المقبلة في الدوري الألماني أمام ضيفه باير ليفركوزن الأحد المقبل محروما من عدد من لاعبيه بسبب الإصابة.

لكن المدرب مانويل باوم يثق في قدرة فريقه على وقف مسيرته الخالية من الهزيمة التي استمرت على مدار 25 مباراة. وآخر انتصار لشالكه في الدوري الألماني كان في يناير الماضي وهو يقبع في ذيل الترتيب ويقاتل من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.

ويتخلف شالكه بفارق 6 مباريات عن أسوأ مسيرة خالية من الانتصارات على مستوى الدوري الألماني والمسجل باسم تسمانيا برلين في موسم 1965-1966. ويغيب عن تشكيلة شالكه المهاجم المصاب جونسالو باسينسيا الذي خضع لجراحة في الأسبوع الماضي إلى جانب ساليف ساني ورابي مونتندو وآخرين.