شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يطلق اسم الأسطورة مارادونا على ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت بلدية مدينة نابولي، رسميًا، تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية منذ 10 أيام، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ولعب مارادونا بقميص نابولي، لمدة 7 مواسم، وساهم في تحقيق لقب الكالتشيو مرتين، وكأس إيطاليا مرة، والسوبر الإيطالي مرة، والدوري الأوروبي مرة.