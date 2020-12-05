شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو الأفضل في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، لشهر نوفمبر المنصرم. وتمكن كريستيانو من تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال نوفمبر، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين أمام كالياري، وهدف ضد لاتسيو.
يذكر أن النجم البرتغالي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان.
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