شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو الأفضل في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، لشهر نوفمبر المنصرم. وتمكن كريستيانو من تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال نوفمبر، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين أمام كالياري، وهدف ضد لاتسيو.

يذكر أن النجم البرتغالي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان.