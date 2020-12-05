شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص» وست هام يغيب عن معركة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ديفيد مويز، مدرب وست هام يونايتد، إن المهاجم ميخائيل أنطونيو سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وعاد أنطونيو إلى المباريات بعد تعافيه من مشكلة مماثلة ليشارك في انتصار وست هام 2-1 على ضيفه أستون فيلا، يوم الإثنين الماضي، وقال مويز إن إصابة اللاعب البالغ من العمر 30 عاما مشكلة جديدة.
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