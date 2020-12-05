شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يخشى سقوط إيفرتون أمام بيرنلي بسبب الغيابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن ثقته في قدرة فريقه على تعويض غياب ثنائي الدفاع المصاب شيموس كولمان ولوكاس ديني، مضيفا أن الفريق لا يزال أمامه مساحة للتحسن.
واستأنف كولمان قائد الفريق التدريبات الفردية بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يغيب الفرنسي ديني؛ بسبب مشكلة في الكاحل. ويحل إيفرتون ضيفا على بيرنلي صاحب المركز 19 في الدوري الممتاز اليوم السبت، وقال أنشيلوتي إن فريقه يستطيع التأقلم على اللعب بـ3 مدافعين بدلا من 4.
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