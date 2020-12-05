شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحرم إبراهيم حسن من القيد فى قائمته بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو نادى بيراميدز، اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول من القيد في القائمة الأولى المحلية والأفريقية، بسبب تعرضه للإيقاب من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أن ثبتت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها اللاعب في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن في قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 اشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب في عدم تعمد تعاطى المنشطات.

عدم قيد إبراهيم حسن في القائمة الأولى سيحرم اللاعب من القيد في القائمة الثانية نظرًا لكونه لاعب قديم بالفريق، وتُخصص القائمة الثانية للصفقات الجديدة فقط، وفى حالة ثبوت حسن نية اللاعب أمام لجنة مكافحة المنشطات ورفع الإيقاف عنه سيتم قيده في انتقالات فبراير المقبل، أو سيتم الاستغناء عن خدماته وبيعه لأحد الأندية.

قائمة بيراميدز كانت ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز كشف عن تفاصيل إيقاف صانع الألعاب إبراهيم حسن خلال الفترة الماضية وعدم قيده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

أوضح هاني سعيد أن إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

شدد المدير الرياضي على أن الإجراء الاعتيادي هو إيقاف اللاعب ٣ أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات، مشيرا إلى أن اللاعب أقر بأنه كان يحصل على بعض الأدوية العلاجية دون استشارة طبيب النادي خلال الفترة الماضية.

شدد على أنه بعد تبين حسن نية اللاعب وأنه حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر، فإن النادي قرر الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب وتم رفعه من جانب الكاف للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مع تكليف محام سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري.

شدد هاني سعيد على أن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أعد ملفا طبيا شاملا عن اللاعب والأدوية التي حصل عليها بغرض العلاج، وما يفيد أن المادة التي ظهرت بنتيجة التحليل هي مادة من الدواء العلاجي ولم يتعاطاها اللاعب كمنشطات، وذلك لتقديمه إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الجلسة، لدعم موقف اللاعب.

ويؤكد نادي بيراميدز ثقته الكبيرة في لاعبه إبراهيم حسن ومدى التزامه وأنه لم يلجأ يوما لأي منشطات أو عوامل مساعدة وكل ما حدث أنه حصل على أدوية علاجية دون مراجعة الطبيب وهو أمر يحدث في كافة ملاعب العالم، ويأمل النادي في أن تتعامل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بعين الرأفة مع اللاعب ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر في العقوبة، ورفعها في أقرب فرصة ممكنة.