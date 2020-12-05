شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد محسن بعد إصابته لمدة عامين: نفسي أرجع ألعب كورة تاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتمد محسن، لاعب نادي طلائع الجيش سابقًا، إنه تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة أمام الاتحاد منذ موسمين ومن وقتها لم أشارك في الملاعب نهائيًا.
وأكد معتمد محسن في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»: «من وقتها بطلت كورة ومش قادر ألعب كورة تاني طوال الفترة الماضية».
وتابع معتمد محسن: «بدأت دلوقتي أرجع وأتحرك وأمشي وقادر في الفترة المقبلة على العودة للملاعب».
وأتم: «طلب وحلمي العودة من جديد للعب في الملاعب مرة أخرى وخاصة عبر بواية نادي طلائع الجيش».
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