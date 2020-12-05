شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يفجر مفاجأة ويعلن رفضه مواجهة الأهلي في مصر بكأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، موقفهم من مواجهة النادي الأهلي في مصر بكأس السوبر الأفريقي.

وأكد كتابي الحسين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نرفض نهائيًا مواجهة النادي الأهلي في مصر وأبلغنا كاف برفضنا النهائي لمواجهة الأهلي في ستاد القاهرة».

وتابع: «نرغب في اللعب في أرض محايدة وكاف لم يبلغنا حتى الوقت الجاري بموعد المباراة بشكل رسمي».