شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان: الاتحاد القطري متمسك باستضافة السوبر الأفريقي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لم يبلغنا بموعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي حتى الآن.

وأكد كتابي الحسين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «علمت أن الاتحاد القطري متمسك باستضافة السوبر الأفريقي أمام الأهلي».

وتابع: «بسبب أزمة الملعب فإن كاف لم يحدد موعد المباراة بشكل رسمي حتى الوقت الجاري».