شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: مغلول من النادي الأهلي لأنه لم يحترم تاريخي نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن رضا عبد العال نجم الزمالك السابق هجوماً عنيفاً على النادي الأهلي واصفاً القلعة الحمراء وقتما كان لاعباً بأنها لم تحترم تاريخيه وأعلنت الاستغناء عنه رغم الفوز معهم بخمسة ألقاب دوري. وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي لو قدر تاريخي كنت قدرت الكيان وعمري ما ها أحب النادي أكتر من نفسي". أضاف رضا عبد العال: "رحيلي من النادي الأهلي نقطة سودة بعدما لعبت وحصلت على 5 دوري". أوضح رضا عبد العال: "عرفت رحيلي من الجرائد ولم يجلس معي ثابت البطل وقتها وكنت أملك عرض اماراتي". واختتم المدير الفني لفريق طنطا: "مغلول من النادي الأهلي لأنه لم يحترم تاريخي نهائياً".

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