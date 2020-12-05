شكرا لقرائتكم شوبير: كاف قبل تظلم بيراميدز على إيقاف إبراهيم حسن.. ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي أحمد شوبير، على إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 3 أشهر محليًا وأفريقيًا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "إبراهيم حسن تم إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3 أشهر محليا وأفريقيا بسبب حصوله على عقاقير طبية محظورة بدون الرجوع لطبيب الفريق مصطفى المنيري.

وتابع : بيراميدز قدم تظلمًا على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبالفعل الكاف قبل تظلمه ولكن القضية ذهبت إلى الهيئة الدولية لمكافحة المنشطات، ولم يتحدد جلسة خاصة بالقضية حتى الآن.

وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين، أكد أن نادي بيراميدز تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يبلغه خلاله بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه للمنشطات.

وأكد "ياسين": "إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه أمام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفدرالية".

وأتم: "وأثبت الكشف الذى خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدى لايقافه، مشددا على أن نادي بيراميدز استئانف على العقوبة، ورفع قضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا او قاريًا لحين انتهاء الإيقاف".