شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لملتقى فرحة وطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصل نادي المدام الثقافي الرياضي عقد وتنظيم ملتقياته الافتراضية الناجحة ونظم ملتقى «فرحة وطن» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» التابع لفريق فزعة التطوعي.

شارك في الملتقى الافتراضي كل من عائشة البيرق والدكتور عبدالله الشيباني والدكتورة فاطمة الدربي والدكتورة هدى المطروشي. وحرص سلطان محمد بن هويدن رئيس مجلس ادارة نادي المدام على رفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة بمناسبة اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققه ملتقى فرحة وطن من خلال المشاركة الكبيرة خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني.