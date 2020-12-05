كلوب يتهم مسؤولي الدوري "بتجاهل صحة اللاعبين"

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لندن: وجّه الالماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول انتقادات لمسؤولي رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، متهمًا اياهم "بتجاهل صحة اللاعبين" بعد أن رفضوا السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة خلال اجتماعهم هذا الاسبوع.

وسُمح للمدربين بقيام خمسة تبديلات عند استئناف الدوري الانكليزي الموسم الفائت بعد توقف قسري بسبب جائحة فيروس كورونا حيث أبقت الدوريات الاوروبية الاربعة الكبرى الاخرى على هذا القرار هذا الموسم ايضًا.

إلا أن أندية الـ "برميرليغ" لم تصوّت على اعتماده مجددًا لموسم 2020-2021 حيث رأت الفرق المعارضة له أنه يخدم الاندية الكبرى.

ورغم اعتراض كلوب الذي يعاني فريقه من غيابات كثيرة بسبب الاصابات، وبعض المدربين الآخرين إلا أنه لم يتم التصويت على تغيير القرار خلال اجتماع للاندية هذا الاسبوع.

وقال الالماني على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون الاحد في الدوري "لست متفاجئًا. قلت لكم ذلك خلال اجتماع المدربين (في تشرين الثاني/نوفمبر) لو تمكنا من التصويت يومها، ولكن لم يسمح لنا بذلك، لكان القرار مختلفًا وحظي بـ15 أو 16 صوتًا".

وتابع "فكرة أنه لم يتغير منذ حينها هي دليل على ان المساهمين والمدراء التنفيذيين والرياضيين يملكون وجهات نظر مختلفة عن المدربين".

وأكد الالماني الذي قاد الفريق الى لقب الدوري الموسم الفائت أن "هذا ليس مؤشرًا جيدًا حقيقة، وكي أكون صريحًا. هؤلاء الاشخاص يتجاهلون حقًا صحة اللاعبين".

واعتبر كلوب أن هذا الامر من شأنه أن يشكل معضلة بالنسبة لمدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت، مشيرًا الى أن "معظم اللاعبين الذين يريدهم غاريث ينافسون (في اوروبا)"، في اشارة الى الجدول المزدحم "سيحصل غاريث على ما نعطيه اياه إذا بقينا على قرار التبديلات الثلاثة... سيواجه مشاكل لذا هي مشكلة الاتحاد الانكليزي".

وكانت هناك أنباء ايجابية لكلوب الجمعة بعد عودة كل من الظهير الايمن ترنت الكسندر ارنولد ولاعب الوسط الغاني نابي كيتا الى التمارين الجماعية بعدما ابعدتهما الاصابة عن اربع وثلاث مباريات تواليًا، فيما يستمر غياب حارسه البرازيلي اليسون بيكر بسبب اصابة في الفخذ.

وكان ليفربول فقد جهود الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز المتوقع غيابهما حتى نهاية الموسم.