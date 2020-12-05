سوون آخر المتأهلين إلى دور الـ16

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





الدوحة: حجز سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي آخر بطاقات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه على فيسيل كوبي الياباني 2-صفر الجمعة في فقاعة الدوحة الصحية، فيما ودّع غوانغجو ايفرغراند الصيني باكرا.

على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، سجل البديل كيم غون-هي من رأسية اثر ركنية (49) وايم سانغ-هيوب (68 من ضربة جزاء) هدفي الفوز الضروريين لتأهل سوون في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات.

وبرغم خسارته آخر مباراتين، تصدّر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لكل من سوون بلووينغز وغوانغجو ايفرغراند بطل 2013 و2015 الذي يشرف عليه الايطالي فابيو كانافارو، علماً بأن المجموعة كانت تضم جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا والغيت نتائجه.

وتأهل إلى دور الـ16 فيسيل كوبي وسوون الذي تفوق بفارق هدف أمام غوانغجو.

وفي دور الـ16 يلتقي فيسيل كوبي الاثنين مع شنغهاي اس آي بي جي الصيني وصيف المجموعة الثامنة، في حين يتقابل سوون مع يوكوهاما مارينوس الياباني بطل المجموعة الثامنة.

قال مدرب سوون بارك كون-ها "واجهنا وضعية صعبة وكنت مدركا بقدرات اللاعبين".

وفي المجموعة الثامنة، حقق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فوزا معنويا على شنغهاي اس آي بي جي 2-صفر على ستاد خليفة الدولي.

وسجل جو غيو-سيونغ هدفي الفوز لصالح تشونبوك موتورز في الدقيقتين 16 و32 من ركلة جزاء.

وفي المجموعة عينها، تعادل سيدني الأسترالي مع يوكوهاما مارينوس 1-1 على ستاد الجنوب. سجل ليوكوهاما يوكي سانيتو (18) ولسيدني ترنت بوهاغلار (29).

وتصدر يوكوهاما مارينوس الترتيب برصيد 13 نقطة، مقابل 9 نقاط لشنغهاي اس آي بي جي، و7 لتشونبوك و5 لسيدني.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

* برنامج دور الـ16 لمنطقة الشرق:

- الاحد:

بكين غوان الصيني - أف سي طوكيو الياباني

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - ملبورن فيكتوري الاسترالي

- الاثنين:

فيسيل كوبي الياباني - شنغهاي اس آي بي جي الصيني

يوكوهاما مارينوس الياباني - سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي