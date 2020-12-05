شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان: نرفض نهائيا مواجهة الأهلى بالسوبر الإفريقى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، موقفهم من مواجهة النادي الأهلي في مصر بكأس السوبر الأفريقي.وأكد كتابي الحسين في تصريحات تليفزيونية: "نرفض نهائيًا مواجهة النادي الأهلي في مصر وأبلغنا كاف برفضنا النهائي لمواجهة الأهلي في ستاد القاهرة".وتابع: "نرغب في اللعب في أرض محايدة وكاف لم يبلغنا حتى الوقت الجاري بموعد المباراة بشكل رسمي".

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى هذه اللحظة، عن الموعد النهائي لكأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، لكن من المؤكد أن اجتماع مرتقب سيتم عقده للمكتب التنفيذي بالكاف في العاشر من الشهر الجاري لتحديد موعد مباراة السوبر.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تقام المواجهة في القاهرة.

من جانبه، كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن إحتمالية إقامة مباراة السوبر قبل 19 من الشهر الجاري.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على غريمه الزمالك مساء الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصل الفريق الأحمر على لقبه الأفريقي التاسع.

في المقابل، توّج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.